Российское оружие помогает Ирану усилить защиту от возможных израильских авиаударов — WP

Москва могла передать Ирану истребители Су-35 и системы противовоздушной обороны для сбивания самолетов и ракет, включая мобильные пусковые установки С-400.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей разведки США, Европы и Ближнего Востока и экспертов по оружию.

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"Углубление стратегического партнерства между Москвой и Тегераном через два года после полного вторжения России в Украину — альянс, который может стать важным фактором, поскольку израильские лидеры обдумывают возможные военные удары в ответ на сотни беспилотников и ракет были запущены против Израиля на выходных", — говорится в статье.

Иран открыл "новую опасную страницу" в своих отношениях с Россией, согласившись в 2022 году поставить тысячи боевых беспилотников и ракет для помощи Москве в ее войне против Украины.

По словам собеседников, расширенные связи помогли укрепить соглашения между Москвой и Тегераном, включая обязательства России предоставить своему союзнику передовые истребители и технологии противовоздушной обороны. Они предполагают, что это поможет Тегерану укрепить свою защиту от любого будущего авиаудара Израиля или Соединенных Штатов.

Чиновники и эксперты говорят: неизвестно, сколько систем было предоставлено и развернуто, но, по их прогнозам, российские технологии могут "превратить Иран в гораздо более грозного противника с расширенной способностью сбивать самолеты и ракеты".

Между тем представители разведки и эксперты по оружию отмечают, что в году между РФ и Ираном по оружию является частью более широкого сотрудничества, которое включает совместное производство военных беспилотников в России, обмен технологиями защиты от препятствий и оценку на поле боя в реальном времени оружия, развернутого против НАТО и вооруженные силы в Украине.

Издание, ссылаясь на данные сотрудников разведки, сообщают, что речь также идет о поставках Ирану Су-35. Однако пока нет публичных доказательств того, что они были поставлены. По словам представителя разведки США и Ближнего Востока, подробно знающего соглашение, задержка может быть связана с задержкой Ираном оплаты самолетов.

Напомним, ТСН.ua публиковал статью, как Запад убеждает Израиль не бить по Ирану и при чем здесь Россия и Китай.

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