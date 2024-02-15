Российское оружие в космосе: в Белом доме сделали заявление

В четверг, 15 февраля, Белый дом подтвердил, что угроза национальной безопасности, о которой накануне говорил конгрессмен-республиканец Майк Тернер, связана с "противоспутниковыми средствами, которые разрабатывает Россия".

Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби, которого цитирует CNN.

При этом представитель Белого дома попытался успокоить тем, что российское оружие в космосе не будет нацелено на Соединенные Штаты или на Землю в целом.

“Шаги России по развитию этого конкретного потенциала вызывают беспокойство, но непосредственной угрозы чьей-то безопасности нет. Мы не говорим об оружии, которое можно использовать для нападения на людей или физического уничтожения Земли", — отметил Кирби.

По его словам, США намерены "взаимодействовать напрямую с россиянами", но еще не вступили в контакт.

“Я не хочу умалять потенциал угрозы. Она может повлиять на услуги [коммуникации] на Земле, в этом нет сомнений. Любая противоспутниковая способность должна вызывать общую обеспокоенность", – добавил Кирби, отметив, что частные и государственные спутники, вращающиеся вокруг Земли, важны для связи, командования и контроля, транспортировки, финансовых и коммерческих вопросов.

Представитель Совета национальной безопасности США подчеркнул, что разведывательное сообщество США "серьезно обеспокоено" широким рассекречиванием информации, связанной с угрозой. Он добавил, что "намного более эффективным подходом" было бы не обнародовать всю информацию.

По его словам, Соединенные Штаты знали о попытках России развить противоспутниковый потенциал в течение "многих месяцев, если не лет", но только в последние недели была получена возможность "более четко оценить, как Россия пытается развить этот потенциал".

Напомним, в среду, 14 февраля, председатель Комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Майк Тернер опубликовал загадочное заявление, в котором объявил "о серьезной угрозе национальной безопасности". Отсутствие деталей о природе угрозы привело ко многим спекуляциям. Некоторые издания сообщили, что информация касается желания россиян разместить ядерное оружие в космосе

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