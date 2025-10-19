ТСН в социальных сетях

Российское сальто: в Варшаве перевернулосб авто посольства РФ — детали

В Варшаве авто российского посольства взмыло с трассы.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
ДТП в Варшаве с российской машиной посольства. Фото JRG APoż

ДТП в Варшаве с машиной русского посольства. Фото JRG APoż

В Варшаве перевернулся автомобиль с дипломатическими номерами, принадлежащий российскому посольству.

Об этом передают польские издания RMF24 и Fakt.

Инцидент произошел в субботу вечером, 18 октября, на Вислостраде в Варшаве. Водитель Dacia по неизвестным причинам потерял управление автомобилем, а затем врезался в защитные барьеры. Части этих барьеров попали в другие двигавшиеся по встречной полосе автомобили.

Польская полиция выяснила, что съехавший с дороги автомобиль принадлежал посольству России. Водителем был не дипломат, а технический работник учреждения.

Все водители, причастные к столкновению на Вислостраде, были трезвыми. Никого не госпитализировали, а водителю автомобиля съехавшего с дороги российского посольства выписали штраф. Вислострада была перекрыта в обоих направлениях.

Ранее в Польше задержали поджигателя, охотившегося на авто с украинскими номерами.

