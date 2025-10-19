- Дата публикации
Российское сальто: в Варшаве перевернулосб авто посольства РФ — детали
В Варшаве авто российского посольства взмыло с трассы.
В Варшаве перевернулся автомобиль с дипломатическими номерами, принадлежащий российскому посольству.
Об этом передают польские издания RMF24 и Fakt.
Инцидент произошел в субботу вечером, 18 октября, на Вислостраде в Варшаве. Водитель Dacia по неизвестным причинам потерял управление автомобилем, а затем врезался в защитные барьеры. Части этих барьеров попали в другие двигавшиеся по встречной полосе автомобили.
Польская полиция выяснила, что съехавший с дороги автомобиль принадлежал посольству России. Водителем был не дипломат, а технический работник учреждения.
Все водители, причастные к столкновению на Вислостраде, были трезвыми. Никого не госпитализировали, а водителю автомобиля съехавшего с дороги российского посольства выписали штраф. Вислострада была перекрыта в обоих направлениях.
