Российское Сочи атакуют беспилотники: под ударом международный аэропорт (видео)

Утром в воскресенье 1 октября российский город Сочи атакуют неизвестные беспилотники. Местные жители сообщают о взрыве в районе международного аэропорта.

Об этом пишут местные паблики.

По их данным, возле аэропорта был слышен взрыв, на месте удара поднялся столб дыма.

Прессслужба аэропорта сообщает, что утром вводилось временное ограничение полетов. Шесть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Что стало причиной временного ограничения – не проинформировали.

"С 8:20 аэропорт работает в штатном режиме на прилет и вылет. Для обслуживания повышенного пассажиропотока усилены все службы аэропорта, работает оперативный штаб", — говорится в заявлении.

Между тем, местные телеграмм-каналы утверждают, что из-за БПЛА была задержана отправка самолетов, а также некоторые рейсы были отменены.

Реакция местных властей

Глава Сочи Алексей Копайгородский подтвердил полеты неизвестных беспилотников над Краснодарским краем. Он заявляет, что силы ПВО сбили БПЛА.

"Сегодня около восьми утра дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края уничтожен беспилотный летательный аппарат. В целях обеспечения безопасности в международном аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полетов", — написал он в тг-канале.

Российское Сочи атакуют беспилотники: рейсы отменены

Минобороны РФ

В Министерстве обороны страны-агрессорки РФ жалуются на "террористическую атаку БПЛА". Там уверяют, что над Краснодарским краем сбили "украинский дрон".

1 октября около 08.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Очередными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным ISW, в Кремле не определились, какие территории Украины считают оккупированными.

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