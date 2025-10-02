Российское судно 20 минут дрейфовало около польского газопровода: подробности инцидента на Балтике

Российский катер / Иллюстративный фото / © Википедия

Вблизи польского города Щецин произошел угрожающий инцидент: российский катер на 20 минут остановился в непосредственной близости от газопровода, пролегающего по Балтийскому морю . Ситуация требовала немедленного вмешательства Пограничной службы, поскольку катер дрейфовал всего в 300 метрах от стратегической инфраструктуры.

Об этом сообщило издание RMF24.

Реакция пограничников

Инцидент произошел около 6:30 утра. Пограничная служба, используя системы наблюдения, заметила российский катер, направлявшийся в сторону территориальных вод РФ. В определенный момент судно оказалось в критически близком расстоянии до газопровода, дрейфуя около 300 метров вблизи него, а затем остановилось на 20 минут.

«Пограничная служба наладила радиоконтакт с экипажем судна и издала приказ немедленно покинуть этот район. Экипаж выполнил инструкции, и ситуация завершилась безопасно», — сообщила представитель Министерства внутренних дел и администрации (MSWiA) Польши Каролина Галецкая.

Она добавила, что службы MSWiA реагируют немедленно и эффективно в таких случаях, чтобы уберечь стратегическую инфраструктуру.

Реакция властей Польши

Инцидент на Балтийском море вызвал резкую реакцию среди польского политического руководства, которое в чей час находилось на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене. Премьер-министр Дональд Туск призвал европейских лидеров «избавиться от иллюзий» относительно природы действий России.

«Мы должны положить конец такого рода иллюзиям. Первой иллюзией было и то, что нет войны. Некоторым из нас нравится такое определение как агрессия, инциденты или провокация. Нет, это война. Новый вид войны очень сложный, но это война», — подчеркнул премьер, обратив внимание на так называемый российский «теневой флот».

Туск добавил, что подобные провокации в регионе и на Балтийском море проходят «еженедельно, почти каждый день».

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в подобных ситуациях действия должны быть «очень рассудительными», а вмешиваться нужно «решительно, но с умом».

Он подчеркнул, что польские службы должны особенно тщательно мониторить «теневой флот» — сеть судов, часто принадлежащих непонятным субъектам и используемых Россией для обхода международных экономических санкций.

Напомним, накануне вооруженный ракетами Tomahawk эсминец США появился в Балтийском море . Миссия «Балтийский страж» была развернута после серии диверсий, связанных с Россией.