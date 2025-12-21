Российское судно под санкциями остановили в водах Швеции: что ищут на борту Adler

Корабль / © Associated Press

Шведские власти задержали российское грузовое судно Adler, принадлежащее компании, находящейся под международными санкциями. На борту корабля идет проверка груза.

Об этом сообщает SVT.

Судно остановилось на якоре в шведских водах у города Геганес утром 20 декабря после технической неисправности двигателя. Уже ночью 21 декабря шведские органы приняли решение провести досмотр корабля.

Проверку возглавила Таможенная служба Швеции при поддержке Береговой охраны. По данным вещателя, к рейду также привлекли бойцов Национального спецподразделения, полицию и прокуратуру. В воскресенье утром досмотр судна продолжился.

Спикер Таможенной службы Мартин Геглунд отметил, что посадка на судно прошла без инцидентов, а экипаж вел себя корректно и сотрудничал с проверяющими.

Известно, что Adler принадлежит находящейся под санкциями США и ЕС российской компании M Leasing LLC. Основанием для ограничений стала транспортировка северокорейских боеприпасов, которые, по данным международных партнеров, Россия использует в войне против Украины.

В Швеции отмечают, что этот случай является частью серии проверок, проводимых странами Евросоюза против российской гибридной деятельности и незаконной торговли вооружениями в европейских водах.

