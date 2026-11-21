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Российское судно попало под удар в Финском заливе: что известно об инциденте
Финские Силы обороны вновь ввели временные ограничения на полеты авиации и судоходство в восточной части Финского залива.
Министерство обороны Финляндии подтвердило атаку беспилотника на российское торговое судно в международных водах Финского залива. Судно получило повреждения. Инцидент произошел утром в субботу, 21 ноября, к западу от острова Суурсаари (Гогланд).
Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии.
По данным финского министерства обороны, Силы обороны страны зафиксировали атаку беспилотника на российское торговое судно в восточной части Финского залива.
«Торговое судно получило повреждения», — сообщили в министерстве.
К месту происшествия были направлены силы и средства Пограничной службы Финляндии, которым предстоит провести дальнейшее расследование обстоятельств происшествия.
Кроме того, финские Силы обороны вновь ввели временные ограничения на полеты авиации и судоходство в восточной части Финского залива.
В ведомстве пояснили, что это превентивная мера, необходимая для защиты посторонних лиц и обеспечения возможности государственных органов оперативно реагировать в случае новых атак беспилотников.
Финляндия также проинформировала своих союзников об инциденте. Дальнейшее информирование об обстоятельствах нападения поручено Пограничной службе.
Что известно о пострадавшем судне
Ранее об атаке на грузовое судно в Финском заливе сообщил губернатор Ленинградской области России Александр Дрозденко.
По его словам, корабль направлялся в Калининград, а атаку на него совершили два беспилотника.
В то же время российские власти не сообщили, какое именно судно получило повреждения.
Издание The Insider предполагает, что целью атаки мог стать грузовой корабль «Sparta II», который ходит под российским флагом и находится под санкциями США из-за перевозки оружия.
Официального подтверждения того, что атакованным судном была именно «Sparta II», пока нет. Также пока не установлено, кто совершил атаку с помощью беспилотников.
Напомним, 11 ноября в Финском заливе Силы обороны Украины поразили малый ракетный корабль «Буян-М» — «Наро-Фоминск», который является носителем крылатых ракет «Калибр» и «Оникс».