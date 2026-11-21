Флаг Финляндии / © Associated Press

Реклама

Министерство обороны Финляндии подтвердило атаку беспилотника на российское торговое судно в международных водах Финского залива. Судно получило повреждения. Инцидент произошел утром в субботу, 21 ноября, к западу от острова Суурсаари (Гогланд).

Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии.

Реклама

По данным финского министерства обороны, Силы обороны страны зафиксировали атаку беспилотника на российское торговое судно в восточной части Финского залива.

Реклама

«Торговое судно получило повреждения», — сообщили в министерстве.

К месту происшествия были направлены силы и средства Пограничной службы Финляндии, которым предстоит провести дальнейшее расследование обстоятельств происшествия.

Кроме того, финские Силы обороны вновь ввели временные ограничения на полеты авиации и судоходство в восточной части Финского залива.

В ведомстве пояснили, что это превентивная мера, необходимая для защиты посторонних лиц и обеспечения возможности государственных органов оперативно реагировать в случае новых атак беспилотников.

Реклама

Финляндия также проинформировала своих союзников об инциденте. Дальнейшее информирование об обстоятельствах нападения поручено Пограничной службе.

Что известно о пострадавшем судне

Ранее об атаке на грузовое судно в Финском заливе сообщил губернатор Ленинградской области России Александр Дрозденко.

По его словам, корабль направлялся в Калининград, а атаку на него совершили два беспилотника.

В то же время российские власти не сообщили, какое именно судно получило повреждения.

Реклама

Издание The Insider предполагает, что целью атаки мог стать грузовой корабль «Sparta II», который ходит под российским флагом и находится под санкциями США из-за перевозки оружия.

Официального подтверждения того, что атакованным судном была именно «Sparta II», пока нет. Также пока не установлено, кто совершил атаку с помощью беспилотников.

Напомним, 11 ноября в Финском заливе Силы обороны Украины поразили малый ракетный корабль «Буян-М» — «Наро-Фоминск», который является носителем крылатых ракет «Калибр» и «Оникс».

Новости партнеров

Новости партнеров