Российское судно якобы с ядерными реакторами на борту загадочно взорвалось на пути в КНДР — СМИ

Корабль Ursa Major взорвался и затонул в Средиземном море

В декабре 2024 года в Средиземном море в результате серии загадочных взрывов затонуло российское грузовое судно Ursa Major , тайно транспортировавшее компоненты ядерных реакторов для подводных лодок в Северную Корею. Но для конспирации ядерные реакторы записать в таможенной декларации как «канализационные люки».

О подробностях этой шпионской драмы пишет Daily Express.

От канализационных люков к реакторам

Инцидент произошел в 60 милях от побережья Испании. По официальным документам, корабль вышел из Санкт-Петербурга 11 декабря, официально направляясь во Владивосток. В декларации числились два больших крана, 129 пустых контейнеров и две гигантские «крышки для люков». Однако западные следователи сразу заподозрили неладное: зачем России тащить такой мизерный и странный груз морем через полмира, если есть разветвленная железнодорожная сеть?

Все стало на свои места, когда после крушения испанские следователи допросили спасенного капитана. Тот сначала пытался держаться легенды о «люках», но под давлением вопросов признался: на самом деле судно транспортировало компоненты для двух ядерных реакторов, аналогичных используемым на подлодках. Настоящим пунктом назначения был северокорейский порт Расон, очевидно, это была своеобразная плата Ким Чен Ину за отправку войск на войну против Украины.

Суперторпеда и заметание следов на дне

Обстоятельства затопления Ursa Major оказались не менее интригующими, чем его груз. 23 декабря судно резко изменило курс, а впоследствии на его правом борту, в районе машинного отделения, раздались три взрыва. Два члена экипажа погибли, еще 14 спаслись на шлюпке, их подобрали испанские службы.

Когда следователи стали разбираться, они обнаружили в корпусе судна пробоину размером 50 на 50 сантиметров с вогнутым внутрь металлом. Главная версия – попадание высокоскоростной «суперкавитующей» торпеды. Это сверхсовременное оружие, которое образует вокруг себя воздушный пузырь для феноменальной скорости под водой, и имеют только США, РФ, Иран и несколько стран НАТО.

Владелец судна, связанная с Минобороны РФ компания "Оборонлогистика", ожидаемо назвала это "террористическим актом". Но последующие действия самих россиян очень напоминают заметание следов. Сопровождавшие груз военные корабли РФ «Иван Грен» и «Александр Отраковский» выпустили красные сигнальные ракеты, после чего под водой зафиксировали еще четыре взрыва — вероятно, россияне добивали собственный груз на дне.

Впоследствии таинственности добавило, что на место аварии на целых пять дней прибыл российский разведывательный корабль «Янтарь». Чтобы проконтролировать ситуацию с утечкой радиации, над районом затопления дважды пролетел редкий американский самолет-разведчик WC135-R, известный среди военных как «ядерный нюхач».

Напомним, эксперты называют сухогруз Ursa Major транспортным флагманом оборонной логистики РФ . Корабль был задействован во время работы так называемого "Сирийского экспресса" и фактически постоянно доставлял все необходимое для существования военной базы в Тартусе.

