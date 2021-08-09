Российский траулер загорелся в норвежском порту: подробности

Экипаж эвакуировали.

Российский траулер загорелся в норвежском порту, экипаж эвакуирован.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пожарную команду порта.

"В порту Киркенес во время стоянки на рыболовецком судне Tamango в служебных помещениях начался пожар. Эвакуированы 22 моряка. Никто не пострадал", — заявил собеседник агентства.

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Как пишет местное издание "Sør-Varanger Avis", огонь вспыхнул на траулере Tamango у причала судоверфи "Кимек". Пожар тушат с обеда 8 августа.

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