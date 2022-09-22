Российское "вторжение" в Грузию: после объявленной мобилизации на границе образовались пробки (видео)

После того, как президент РФ Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию", на КПП "Верхний Ларс", расположенном на границе России и Грузии, образовались гигантские пробки.

Видео транспортного коллапса обнародовало издание "Эхо Кавказа".

На опубликованных кадрах видно, что среди транспорта преобладают легковые авто с российскими номерами.

Также читайте Протесты в России против мобилизации: силовики задержали более 1170 человек

Желающие пересечь границу и убежать подальше от военкоматов пренебрегают правилами дорожного движения и выезжают на встречную полосу, чтобы сделать это как можно быстрее. Соответственно, пробки образовались с обеих сторон границы.

КПП "Верхний Ларс" — это единственный сухопутный переход, которым можно попасть в Грузию легально, остальные способы либо противозаконны, либо предусматривают достаточно большой крюк через Азербайджан.

Напомним, после объявленной мобилизации в России стали массово покупать билеты в другие страны. Наибольшим спросом пользуются Грузия, Турция и Армения.

Читайте также: