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Российское "вторжение" в Грузию: после объявленной мобилизации на границе образовались пробки (видео)

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Российское "вторжение" в Грузию: после объявленной мобилизации на границе образовались пробки (видео)

Фото: скриншот с видео

Вечером 21 сентября на российско-грузинской границе собрались огромные очереди желающих покинуть Россию.

После того, как президент РФ Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию", на КПП "Верхний Ларс", расположенном на границе России и Грузии, образовались гигантские пробки.

Видео транспортного коллапса обнародовало издание "Эхо Кавказа".

На опубликованных кадрах видно, что среди транспорта преобладают легковые авто с российскими номерами.

Желающие пересечь границу и убежать подальше от военкоматов пренебрегают правилами дорожного движения и выезжают на встречную полосу, чтобы сделать это как можно быстрее. Соответственно, пробки образовались с обеих сторон границы.

КПП "Верхний Ларс" — это единственный сухопутный переход, которым можно попасть в Грузию легально, остальные способы либо противозаконны, либо предусматривают достаточно большой крюк через Азербайджан.

Напомним, после объявленной мобилизации в России стали массово покупать билеты в другие страны. Наибольшим спросом пользуются Грузия, Турция и Армения.

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