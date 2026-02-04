Российского комика отправили в тюрьму за шутку о "герое СВО"

Реклама службы в армии РФ в Москве / © Associated Press

Российского стендап-комика Артемия Останина посадили из-за шутки о безногом «ветеране СВО», которая вызвала возмущение в государстве-агрессоре среди местных националистов и военных блогеров.

О приговоре, вынесенном в среду, 4 февраля, судом в Москве, сообщает Reuters.

Комика приговорили к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы, а также к уплате штрафа в размере 300 000 рублей (3908 долларов США).

Поводом для уголовного преследования Останина стало его выступление на шоу «Стендап за 60 секунд» на YouTube. Комик пошутил о том, как в метро на него наехал человек с инвалидностью, назвав его «скейтером без ног», который, вероятно, «подорвался на мине».

На видео момента, когда он рассказывал кульминационный момент шутки, было видно группу из четырех коллег-комиков, которые оставались с серьезными выражениями лица, когда раздался смех нескольких зрителей.

Но видео шутки подхватили военные блогеры и националисты в приложении социальной сети Telegram, что привело к ее распространению среди критиков, которые обвинили Останина в высмеивании «ветеранов СВО», которые рисковали своей жизнью на поле боя.

Напуганный негативной реакцией, Останин попытался бежать из России в марте прошлого года, но был арестован полицией в соседней Беларуси.

На суде комик заявил, что его арест уже достаточное наказание за то, что он совершил. По его словам, люди, которые задержали его в Минске и повезли в Москву, по дороге избили его в лесу и срезали волосы.

Ранее Останин убеждал, что в его шутке нет ни одного слова о «СВО» и все привязки к «ветерану войны» являются выдумкой блогеров. После ареста он также просил прощения у тех, кого оскорбило его выступление.

Однако, все это не помогло. По решению суда Останин отправится в тюрьму, где ему, возможно, предложат подписать контракт с российской армией.

На вопрос судьи, понимает ли он свой приговор, комик ответил: «К черту вашу судебную практику. Нет, не понимаю».

Напомним, в России «ветеран СВО» изнасиловал 17-летнюю девушку. Вместо наказания насильника матери потерпевшей выписали протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.