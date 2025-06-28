Российского "крота" в британской разведке искали 20 лет: самый громкий провал МИ6

Британская разведка 20 лет безуспешно искала российского «крота»

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В течение почти двух десятилетий британские спецслужбы MI5 и MI6 проводили масштабную операцию под кодовым названием Wedlock, которая имела целью разоблачение высокопоставленного сотрудника MI6, подозреваемого в работе на Россию. Это «чрезвычайно необычное» расследование, начатое в середине 1990-х годов и завершенное в 2015 году, стартовало после получения информации от ЦРУ о предполагаемом шпионе .

Об этом пишет Daily Mail.

Были серьезные опасения, что британский разведчик в Лондоне передает конфиденциальную информацию Москве.

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Невероятные риски и отсутствие улик

Операция Wedlock была самой длинной и, вероятно, самой дорогой в новейшей истории MI5. В нее привлекли 35 офицеров наблюдения, планирования и анализа, путешествовавших по всему миру.

В ходе расследования были случаи, когда команда наблюдения отправлялась на Ближний Восток без разрешения местного правительства, чем подвергала себя риску нарушения международного права. Агентам давали четкие инструкции: в случае задержания они остаются один на один, без поддержки.

Несмотря на все усилия, разведывательное агентство так и не получило «убедительных доказательств» существования «крота». Это означает, что существует вероятность того, что двойной агент до сих пор может шпионить в пользу России. Один из источников утверждает, что американцы были убеждены в существовании российского «крота» в британской разведке и называли его «подозреваемым 1А».

Сравнение с Филби и неопределенный результат

Внутри организации существовали опасения, что они имеют дело с «ещё одним Филби», ссылаясь на печально известного двойного агента MI6 Кима Филби, который в 1963 году сбежал в Москву. прослушивание и скрытые камеры.

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Несмотря на значительные ресурсы и время, потраченное на операцию, ее успех остается сомнительным из-за отсутствия веских доказательств.

«MI5 так и не получила убедительных доказательств, которых искала. Они сказали, что если это был не он, возможно, MI6 все еще должен найти крота», — отметил близкий к расследованию источник.

Это оставляет открытым вопрос о том, не активен ли двойной агент до сих пор.

Напомним, масштабный шпионский скандал всколыхнул Швейцарию . Высокопоставленный офицер киберподразделения швейцарской Федеральной разведывательной службы (FIS) якобы передавал секретные данные российской кибербезопасной компании «Лаборатория Касперского», предоставлявшей их спецслужбам РФ. В Швейцарии считают, что по крайней мере 5 лет секреты страны шли прямо в руки Кремля.

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