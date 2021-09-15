Российского оппозиционера Навального выдвинули на соискание престижной премии

Алексей Навальный стал кандидатом на получение премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли.

Депутатская группа "Обновление Европы" в Европарламенте определила своего кандидата на премию имени Сахарова за свободу мысли, предложив Алексея Навального, российского оппозиционного политика и антикоррупционного активиста.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте группы.

Европейские политики напомнили, что Алексей Навальный стал известен на международном уровне, как оппозиционер к российскому президенту Владимиру Путину и активист борьбы с коррупцией в России. "Навального назвали "человеком, которого Владимир Путин боится больше всего", — подчеркнули в сообщении.

Депутат Европарламента бельгиец Ги Верхофстадт, который предложил кандидатуру Навального, сказал, что российский оппозиционер ведет борьбу за все то, на чем настаивает ЕС - за демократию и верховенство права, за правду и свободу.

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"Борьба Навального в современной путинской России едва не стоила ему жизни", — подчеркнул он.

Напомним, Алексей Навальный вернулся в Россию из Берлина, где лечился после отравления "Новичком". Его самолет, который должен был прибыть во "Внуково", перенаправили в аэропорт "Шереметьево". Там его задержали.

Судебное заседание по делу Навального произошло на следующий день после прибытия. Его оставили под арестом. Суд Москвы приговорил Навального на 3,5 года. После задержания оппозиционера в России начались массовые митинги во многих городах страны. Во время акций силовики жестко задержали тысячи человек.

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