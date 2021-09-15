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Российского оппозиционера Навального выдвинули на соискание престижной премии

Российского оппозиционера Навального выдвинули на соискание престижной премии

Алексей Навальный стал кандидатом на получение премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли.

Депутатская группа "Обновление Европы" в Европарламенте определила своего кандидата на премию имени Сахарова за свободу мысли, предложив Алексея Навального, российского оппозиционного политика и антикоррупционного активиста.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте группы.

Европейские политики напомнили, что Алексей Навальный стал известен на международном уровне, как оппозиционер к российскому президенту Владимиру Путину и активист борьбы с коррупцией в России. "Навального назвали "человеком, которого Владимир Путин боится больше всего", — подчеркнули в сообщении.

Депутат Европарламента бельгиец Ги Верхофстадт, который предложил кандидатуру Навального, сказал, что российский оппозиционер ведет борьбу за все то, на чем настаивает ЕС - за демократию и верховенство права, за правду и свободу.

"Борьба Навального в современной путинской России едва не стоила ему жизни", — подчеркнул он.

Напомним, Алексей Навальный вернулся в Россию из Берлина, где лечился после отравления "Новичком". Его самолет, который должен был прибыть во "Внуково", перенаправили в аэропорт "Шереметьево". Там его задержали.

Судебное заседание по делу Навального произошло на следующий день после прибытия. Его оставили под арестом. Суд Москвы приговорил Навального на 3,5 года. После задержания оппозиционера в России начались массовые митинги во многих городах страны. Во время акций силовики жестко задержали тысячи человек.

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