Эксдиректор российского телеканала Russia Today Антон Кузнецов-Красовский, призвавший к геноциду украинцев и убийству украинских детей, был отравлен.

Об этом Kyiv Post сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны (ГУР).

Также читайте В РФ пропагандист Прилепин предложил захватить Узбекистан: Ташкент отреагировал

По источникам издания, состояние пропагандиста продолжает ухудшаться.

Журналисты Kyiv Post предполагают, что вероятно последние сообщения в сети "писал уже не сам пропагандист".

Кто такой Антон Кузнецов-Красовский

Антон Красовский – известный российский пропагандист, эксдиректор российского телеканала Russia Today. В мае 2023 г. он призвал к геноциду украинских детей за их антироссийские взгляды. Он заявил, что украинских детей "надо топить и сжигать".

А в октябре прошлого года российский пропагандист Антон Красовский в эфире прокремлевского канала Russia Today рассуждал о том, как нужно уничтожать украинских детей.

Впоследствии Служба безопасности сообщила ему подозрение.

Читайте ведущие новости: