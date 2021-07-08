Российского режиссера Меньшова похоронили в Москве рядом с актером, который также прославлял Путина

Российского режиссера Меньшова похоронили в Москве рядом с актером, который также прославлял Путина

82-летний кинодеятель, который умер от последствий коронавируса, был горячим сторонником российского президента.

В четверг, 8 июля, в Москве на центральной аллее Новодевичьего кладбища похоронили знаменитого российского режиссера, актера, сценариста и продюсера Владимира Меньшова, который умер после заболевания COVID-19. Об этом стало известно из трансляции на YouTube-канале "Телеканал 360".

Гражданская панихида и прощание с покойным состоялось в Большом зале Центрального дома кинематографистов. На церемонии присутствовали жена артиста Вера Алентова, дочь Юлия Меньшова, друзья и близкие.

Впоследствии Владимира Меньшова отпели в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе в Подмосковье. Кроме родственников, в церкви разрешили присутствовать также друзьям покойного, у гроба в частности заметили режиссера Вадима Абдрашитова и актера Дмитрия Харатьяна.

Скриншот видео

Похоронили режиссера на центральной аллее Новодевичьего кладбища в Москве рядом с народным артистом СССР Василием Лановым. Как известно, оба кинодеятели были горячими сторонниками российского президента Владимира Путина, поддерживая аннексию Крыма и российскую агрессию в Донбассе.

В апреле 2017 Владимир Меньшов передал оккупированном боевиками Донбасса один миллион рублей.

В феврале 2018 Минкульт добавил Меньшова в "черный список".

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