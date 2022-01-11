Российского студента наказали за фото шефа гестапо Мюллера на акции "Бессмертный полк"

По приговору суда он заплатит штраф в размере 300 тысяч российских рублей (около 4 тысяч долларов США).

В России вынесли приговор студенту из Волгограда Денису Воронцову, которого обвинили в реабилитации нацизма во время традиционной в России акции "Бессмертный полк", посвященной памяти ветеранов так называемой Великой отечественной войны.

Об этом сообщили во вторник, 11 января, в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Как говорится в сообщении, в мае 2020 года Денис Воронцов через соцсеть "ВКонтакте" оформил заявку для демонстрации на сайте "Бессмертный полк онлайн" фото якобы ветерана Геннадия Михайловского. На самом же деле он опубликовал изображение начальника IV управления государственной тайной полиции (гестапо) РСХА СС Генриха Мюллера.

После допроса на этот счет у следователя Денис Воронцов незаметно забрал из его служебного кабинета свой мобильный телефон, изъятый при обыске у него дома, и удалил из него всю информацию, уничтожив доказательства по уголовному делу. Этот поступок был расценен как препятствие в совершении правосудия.

“Во время допроса как подозреваемый он сообщил, что об акции "Бессмертный полк" 9 мая 2020 ему ничего не было известно, участия в ней в онлайн-режиме он не принимал, фотоизображение Мюллера не выкладывал. Предположил, что его мобильным телефоном могли воспользоваться знакомые, сведения о которых он отказался сообщить", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Суд не принял во внимание отрицания студентом своей вины и его предположение, что кто-то сломал его аккаунт в соцсети, и присудил ему штраф в размере 300 тысяч рублей – около 4 тысяч американских долларов.

Напомним, ранее в российском городе Твери провели акцию к годовщине освобождения от нацистских оккупантов во время Второй мировой войны под двусмысленным названием "1488 лепестков памяти". Пользователи социальных сетей обратили внимание, что число повторяет комбинацию цифр 14/88, которая является одним из символов неонацистов.

Читайте также: