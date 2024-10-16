Российского тренера сборной Казахстана Черчесова оштрафовали из-за глупой шутки о языке

Россиянина Станислава Черчесова, тренирующего сборную Казахстана по футболу, оштрафовали на 738 400 тенге (около $1500) за шутку о казахском языке.

Об этом сообщает казахстанское издание Tengri Sport.

На пресс-конференции после матча Лиги наций 13 октября, в котором Казахстан проиграл Словении со счетом 0:1, Черчесову задали вопрос на казахском языке.

Россиянин обратил внимание, что журналист был одет в форму французского клуба "Пари Сен-Жермен", и спросил в ответ: "Ты по-французски сейчас говоришь?".

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После этого министерство туризма и спорта Казахстана обратилось в Казахстанскую федерацию футбола (КФФ), требуя объяснений этого инцидента.

“Юмор Черчесова, конечно, выходит за пределы. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставлен штраф", — заявил глава федерации Адлет Барменкулов.

В КФФ ранее сообщали, что Станислав Черчесов, до 2021 года являвшийся тренером сборной России, якобы с большим уважением относится к казахскому языку и активно его учит. Однако его репетитор по казахскому языку уточнил, что с конца июня Черчесов был всего на одном занятии.

Напомним, ранее российской пропагандистке, заместителю генерального директора "Газпром-медиа" Тине Канделаки запретили въезд в Казахстан из-за ее заявления о притеснениях русского языка в этой стране.

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