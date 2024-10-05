Российского военного преступника Гузенко задержала полиция: он недоволен, а пропагандисты радуются (фото, видео)

Российского военного преступника Егора Гузенко ("Тринадцатый") задержала полиция. Он взывает, что его избили при аресте.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

Российского военного преступника задержала полиция, он недоволен

Что ж, не стоит удивляться, ведь это и есть тот знаменитый "русский мир", за который третий год воюют оккупанты.

Впоследствии в Сети появились кадры задержания Гузенко. Очевидно, оккупант очень недовольна сложившейся ситуацией.

В Сети показали кадры задержания военного преступника Гузенко

Реакция пропагандистки Кашеваровой

Как отметил журналист Юрий Бутусов, известный "герой СВО" оказался "наркоманом и швалью, никогда не участвовавшим в боевых действиях". Об этом написала Z-блогерша Анастасия Кашеварова. Мол, Гузенко с позывным "Тринадцатый" собирает деньги на свою карточку не для помощи СВО, а потому, что является наркоманом.

Кашеварова о Гузенко

"Гузенко, как оказалось, не принимал участия в боевых действиях, то есть был обычным мошенником, который понял, что собирать на дозу, призывая уничтожить Украину – самый легкий и простой путь наживы в современной России., радуется устранению конкурента и надеется, что один из самых популярных российских Z-блоггеров будет осужден", — иронически подчеркнул Бутусов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время известно о 137 тысячах военных преступлений, которые совершили российские кафиры в Украине.

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