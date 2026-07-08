Российского Z-блогера "Тринадцатого" задержали: что грозит оккупанту, призывавшему пытать и уничтожать украинцев

В России задержали Тринадцатого

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Российский военный блогер Егор Гузенко, известный под псевдонимом «Тринадцатый», вероятно, снова задержан. По информации его соратников, в этот раз ему грозит уголовное дело по статье об экстремизме. В ближайшее время популярный российский блогер, который воюет против Украины, может попасть в СИЗО.

Об этом пишут российские СМИ.

Российский блогер под псевдонимом «Тринадцатый» задержан

Официального подтверждения этой информации от российских правоохранительных органов пока нет. Об аресте сообщил телеграмм-канал блогера. Как отмечают его знакомые, Гузенко задержала военная полиция 33-го полка после того, как он дал показания в военной прокуратуре.

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«Его могут „обнулить“. Забрали из медроты, несмотря на травмы», — сообщают в сообщении.

Блогер Иван Филиппов отметил, что сообщение о задержании появилось вскоре после того, как Гузенко опубликовал критическое сообщение об Адаме Кадырове.

Это уже не первый инцидент с z-блогером за последнее время. В мае сообщалось, что Гузенко переставал выходить на связь с 27 апреля. По версии авторов его канала, у него забрали телефон и отправили в штурм со сломанной ногой.

Поводом для этого якобы стало сообщение от 24 апреля, в котором блогер жестко раскритиковал заявления Владимира Путина о том, что отключение интернета якобы защищают граждан.

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«Товарищ верховный главнокомандующий, то, что вы сейчас говорите, — откровенная ложь, никого ваши отключения не защищают», — заявлял Тринадцатый.

После длительного отсутствия Гузенко впоследствии снова появился в Сети и заявил, что его слова о Путине якобы были «вырваны из контекста».

Кто такой Тринадцатый

Напомним, так называемый Тринадцатый участвовал в войне против Украины еще с 2014 года, в частности, был в Дебальцево. Он — российский военнослужащий, пророссийский блогер и Z-пропагандист. В Украине он объявлен в розыск по подозрению в терроризме и посягательстве на территориальную целостность.

Гузенко известен тем, что системно призывал к военным преступлениям, геноциду украинцев, уничтожению гражданской инфраструктуры и публично оправдывал пытки. Кроме того, Гузенко выкладывал на своем канале видео с пытками украинских военных.

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Пропагандист неоднократно призывал российскую армию к ковровым бомбардировкам и тотальному уничтожению украинских городов вместе с гражданским населением. Также он призвал использовать против Украины тактическое или стратегическое ядерное оружие.

Несмотря на свою откровенную ненависть к Украине, Гузенко впоследствии попал под преследование и в самой России. Из-за жесткой критики Минобороны РФ, чеченских подразделений «Ахмат» и даже публичных обвинений Путина во лжи его отправляли в штрафные штурмы, а затем задержали.

Российские пропагандисты вызверились на Путина

Напомним, украинские дроны преодолели более 2500 километров и попали по Омскому НПЗ — крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу России. Успешная атака вызвала волну возмущения и массового гнева среди влиятельных российских Z-блогеров и военкоров.

Они критикуют высшее военное руководство РФ за отсутствие должной защиты объектов и длительные полеты украинских дронов воздушным пространством страны. Также требуют кадровых чисток из-за возникновения масштабного дефицита топлива и очередей на АЗС в российских регионах.

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Критика военкоров, например Сергея Колясникова, Егора Холмогорова и автора канала «КЗП», затронула даже непосредственно Путина, ведь его решения довели страну до реальности, в которой украинские беспилотники спокойно долетают до Сибири.

Хотя военные блогеры долгое время служили для диктатора удобным инструментом пропаганды и перекладывания вины на отдельных командующих, их недовольство ходом войны, которое продолжает нарастать, создает для Кремля новые серьезные проблемы.

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