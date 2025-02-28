Российского журналиста выставили из Белого дома: подробности инцидента

В ходе встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме в пятницу, 28 февраля, произошел инцидент с одним из представителей СМИ. Охрана вывела из Овального кабинета, где проходил брифинг, корреспондента российского агентства ТАСС, не аккредитованного для участия в этом мероприятии.

Об этом сообщил журналист The Independent Эндрю Файнберг в соцсети X.

По информации Файнберга, российский репортер не был в утвержденном списке СМИ, но ему каким-то образом удалось попасть на встречу президентов. Когда в пресс-службе Белого дома узнали о присутствии журналиста без аккредитации, его немедленно выставили.

"ТАСС не было в утвержденном списке СМИ для сегодняшнего пула. Как только сотрудникам прессслужбы стало известно, что он находится в Овальном кабинете, его вывели в сопровождении охраны", – написал Файнберг.

Напомним, Трамп заявил, что "Зеленский не готов к миру", украинская делегация покинула Белый дом

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