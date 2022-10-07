Российскому оппозиционеру Кара-Мурзе грозит 20-летнее заключение за "государственную измену"

Известный российский оппозиционный политик и журналист Владимир Кара-Мурза, задержанный еще в апреле этого года, находится под следствием за "государственную измену" и "сотрудничество со страной НАТО".

Российского оппозиционера и публициста Владимира Кара-Мурзу, имеющего российское и британское гражданство, после задержания в апреле 2022 года за его критику войны в Украине обвинили в "государственной измене".

Как сообщает издание The Guardian, об этом сообщил в четверг, 6 октября, адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров.

"Нашему клиенту выдвинули обвинения в том, что он трижды критически выступал против российских властей на публичных мероприятиях в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне. Эти выступления не несли никакой угрозы; это была публичная, откровенная критика", — цитирует издание слова адвоката.

По сообщению российского государственного информационного агентства ТАСС, последние обвинения против Кара-Мурзы, давнего критика президента Владимира Путина, связаны с обвинениями в "длительном сотрудничестве со страной НАТО".

Если оппозиционера признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Кара-Мурза, имеющий российское и британское гражданство и обучавшийся в Кембриджском университете, был задержан в апреле и обвинен в соответствии с недавно введенными законами, фактически криминализировавшими любое инакомыслие против войны России в Украине.

На момент ареста Кара-Мурза был одним из немногих известных оппозиционеров, решивших остаться в России. За несколько часов до задержания он выступил на CNN, где Кремль назвал "режимом убийц".

В четверг его жена Евгения Кара-Мурза написала в соцсети, что "не может не гордиться" своим мужем.

"Портрет настоящего российского патриота: "иностранный агент", заключенный за поддержку санкций против убийственного режима и обвиненный этим режимом в государственной измене. Я не могу не гордиться тобой, моя любовь!" – говорится в ее сообщении в Twitter.

portrét true российский patriot: “foreign agent” imprisoned for advocating for sanctions proti murderous regime and accused of high treason by the said regime. Picture is complete. Я мог бы быть автором моей husband @vkaramurza — Evgenia Kara-Murza (@ekaramurza) октябрь 6, 2022

Последнее обвинение Кара-Мурзы – второе резонансное дело о государственной измене в России в этом году.

В прошлом месяце суд приговорил бывшего журналиста Ивана Сафронова к 22 годам заключения по сфабрикованным обвинениям в государственной измене.

Напомним, в 2015 и 2017 годах Кара-Мурза дважды впадал в кому в Москве после проявления симптомов, которые, по словам врачей, свидетельствуют об отравлении. Кара-Мурза – близкий друг бывшего оппозиционера Бориса Немцова, застреленного в 2015 году.

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