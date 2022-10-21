Российскому оппозиционеру Навальному выдвинули новое обвинение: может провести за решеткой 30 лет

Заключенный оппозиционер обвиняется в "пропаганде терроризма, призывах к экстремизму и реабилитации нацизма".

Против находящегося в колонии российского оппозиционера Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело. Теперь ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Сообщения о новых обвинениях опубликованы в четверг, 20 октября, от имени Навального в его учетных записях в соцсетях.

В сообщении в Instagram говорится, что дело возбуждено по обвинениям в том, что Навальный "пропагандировал терроризм, призывал к нему, публично призывал к экстремизму, финансировал экстремистскую деятельность, реабилитировал нацизм".

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Следствие считает экстремистскими, в частности, материалы YouTube-канала "Популярная политика", который ведут соратники Навального.

"Я – гений преступного мира. Профессор Мориарти нервно курит в стороне. Вы все думали, что я два года в изоляции, в тюрьме, а я, оказывается, активно совершаю преступления", – говорится в сообщении.

Алексей Навальный ссылается на официальное сообщение Следственного комитета, в котором фигурируют имена его соратников Леонида Волкова и Лилии Чанышевой.

"Адвокаты подсчитали, что с учетом сроков по этим статьям по совокупности здесь лет на 30", – написал оппозиционный российский политик.

Напомним, ранее Алексея Навального российские власти уже внесли в список террористов и экстремистов.

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