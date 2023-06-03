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Российской Федерации уже "нет": Путин неожиданно "переименовал" РФ (курьезное видео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2076
Время на прочтение
1 мин
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Российской Федерации уже "нет": Путин неожиданно "переименовал" РФ (курьезное видео)

Путин неожиданно "переименовал" РФ / Фото: Associated Press

Оговорился и сделал вид, что так и планировал.

Российский диктатор Владимир Путин оговорился и назвал свою страну "Рахитской Федерацией". Это случилось во время одного из видеовыступов главы Кремля.

Кадры активно распространяют в Сети.

"Для Российской Федерации – это вопросы сверхважные. Для Рахитской Федерации... ", — сказал Путин. То ли он не понял, что произнес неправильно, то ли сделал вид, что так и думал сказать.

Напомним, осенью 2022 года, когда Россия массированно обстреливала Украину, член общественного совета при Минобороны России Руслан Пухов в прямом эфире на одном из пропагандистских государственных каналов случайно раскрыл правду, из какой страны они покупают дроны для атак.

Путин неожиданно "переименовал" РФ (курьезное видео)

Путин неожиданно "переименовал" РФ (курьезное видео)

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Дата публикации
Просмотры
2076
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