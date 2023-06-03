Российской Федерации уже "нет": Путин неожиданно "переименовал" РФ (курьезное видео)

Оговорился и сделал вид, что так и планировал.

Российский диктатор Владимир Путин оговорился и назвал свою страну "Рахитской Федерацией". Это случилось во время одного из видеовыступов главы Кремля.

Кадры активно распространяют в Сети.

"Для Российской Федерации – это вопросы сверхважные. Для Рахитской Федерации... ", — сказал Путин. То ли он не понял, что произнес неправильно, то ли сделал вид, что так и думал сказать.

Напомним, осенью 2022 года, когда Россия массированно обстреливала Украину, член общественного совета при Минобороны России Руслан Пухов в прямом эфире на одном из пропагандистских государственных каналов случайно раскрыл правду, из какой страны они покупают дроны для атак.

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