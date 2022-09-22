"Российскую империю зла и лжи надо свергнуть" — премьер Польши

Нынешняя Россия, которая обстреливает Украину и убивает мирных людей, является империей зла и лжи.

Европа должна еще раз свергнуть российскую империю зла.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Facebook.

"Рональд Рейган назвал Советский Союз империей зла. Сегодня Россия – империя зла и лжи. Европа, благодаря консервативной революции, должна найти в себе силы свергнуть эту империю еще раз", – написал Моравецкий.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, если бы Россия победила, это было бы большим поражением не только для Украины, но и для всей Европы. Для ЕС это означало бы поражение европейских ценностей, за которые сегодня борется Украина.

По его словам, следующий план Путина — поставить Украину на колени из-за нехватки финансовых ресурсов. Моравецкий обратился в страны Евросоюза с призывом выделить Киеву обещанный транш в 9 млрд евро.

Напомним, Польша после угроз Лукашенко укрепит восточную границу американскими танками и вертолетами.

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