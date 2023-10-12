Российскую оккупационную армию пополнили более 350 тысяч солдат — Медведев

В Минобороны РФ назвали количество заключенных в текущем году контрактов на службу в армии.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российскую оккупационную армию в 2023 году пополнили более 350 тысяч контрактников.

Об этом он говорил в четверг, 12 октября, на совещании по доукомплектованию вооруженных сил РФ, фрагмент из которого Медведев опубликовал в своем Telegram-канале.

"По данным Министерства обороны, с 1 января на текущую дату [12 октября] в интересах объединенной группировки войск было принято более 357 тысяч человек", — сообщил этот приспешник Путина.

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По его словам, в это количество входят все — те, кто находится в запасе и соответственно заключил контракт, и те, кто пошел служить как доброволец.

“В целом темпы по набору на контракт неплохие. Надеюсь, что мы сумеем их сохранить и дальше", — прокомментировал объявленные цифры так называемой "скрытой мобилизации" Медведев.

Напомним, российский президент Владимир Путин подписал указ об начавшемся 1 октября осеннем призыве в армию. На срочную службу в России планируют набрать 130 тысяч человек. В Кремле уверяют, что призывников не будут отправлять на войну в Украину, но если их заставят заключить контракты с российской армией, такой вариант вполне возможен.

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