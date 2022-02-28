Российскую передачу "Вечерний Ургант" закрывают: ее ведущий выступил с поддержкой Украины

Российскую передачу "Вечерний Ургант" закрывают: ее ведущий выступил с поддержкой Украины

Официального сообщения о прекращении трансляций пока нет.

Российскую программу "Вечерний Ургант", которая много лет выходила на центральном канале РФ, закрывают.

Об этом со ссылкой на источники написала журналист Ксения Собчак.

По ее словам, руководство решило закрыть программу "Вечерний Ургант". Собственно, сами представители канала эту информацию якобы опровергают. В то же время последние несколько эфиров шоу в Сеть так и не вышли.

Отметим, что главный ведущий программы – телеведущий Иван Ургант. 28 февраля он одним из первых выступил в поддержку Украины, разместив на своей странице в соцсети пост "Нет войне".

Напомним, что российский журналист Юрий Дудь потребовал остановить войну в Украине.