Российскую Пермь разрывают взрывы, под атакой ключевой НПЗ – россияне не скрывают "восторга" (видео)

Дроны атаковали НПЗ

Реклама

Сегодня, 21 августа, взрывы прогремели в российской Перми. Над городом поднялся дым.

Об этом сообщили Телеграм-каналы.

Реклама

Местные власти заявили, что в регионе отбивают атаку БпЛА. Россияне тем временем визжат на фоне атаки и взрывов и жалуются, что невозможно спать.

Реклама

После взрывов начался дым

Сообщается, что произошла атака на нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС), являющийся одним из крупнейших предприятий такого типа в РФ. Сообщения о последствиях происшествия уточняются.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС) — это один из крупнейших и технологически развитых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Российской Федерации. Предприятие расположено в городе Пермь (Пермский край) и принадлежит нефтяной компании «Лукойл».

Напомним, утром 20 августа в российском Татарстане произошла серия взрывов на нефтеперерабатывающем заводе «Танеко», расположенном в Нижнекамске.

Атака беспилотников началась около 04:00 и сопровождалась работой средств противовоздушной обороны в Тукаевском и Нижнекамском районах. По предварительной информации, в результате удара погибли люди.

Реклама

Попытки перехватить воздушные цели фиксировались в течение определенного времени утром: сначала в Тукаевском районе, а затем дважды — в Нижнекамском. Официальные органы пока не предоставляют подробную информацию о масштабе разрушений на самом заводе.

Дата публикации 08:08, 21.08.26 Количество просмотров 33 Российскую Пермь атаковали дроны, в Сети пишут об ударе по НПЗ - видео

Новости партнеров