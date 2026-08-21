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Российскую Пермь разрывают взрывы, под атакой ключевой НПЗ – россияне не скрывают "восторга" (видео)
Утром Пермь оказалась под украинскими ударами. Над городом виден дым.
Сегодня, 21 августа, взрывы прогремели в российской Перми. Над городом поднялся дым.
Об этом сообщили Телеграм-каналы.
Местные власти заявили, что в регионе отбивают атаку БпЛА. Россияне тем временем визжат на фоне атаки и взрывов и жалуются, что невозможно спать.
Сообщается, что произошла атака на нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС), являющийся одним из крупнейших предприятий такого типа в РФ. Сообщения о последствиях происшествия уточняются.
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС) — это один из крупнейших и технологически развитых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Российской Федерации. Предприятие расположено в городе Пермь (Пермский край) и принадлежит нефтяной компании «Лукойл».
Напомним, утром 20 августа в российском Татарстане произошла серия взрывов на нефтеперерабатывающем заводе «Танеко», расположенном в Нижнекамске.
Атака беспилотников началась около 04:00 и сопровождалась работой средств противовоздушной обороны в Тукаевском и Нижнекамском районах. По предварительной информации, в результате удара погибли люди.
Попытки перехватить воздушные цели фиксировались в течение определенного времени утром: сначала в Тукаевском районе, а затем дважды — в Нижнекамском. Официальные органы пока не предоставляют подробную информацию о масштабе разрушений на самом заводе.