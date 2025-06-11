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В среду, 11 июня, суд в Эстонии вынес приговор жительнице Таллинна Светлане Бурцевой, которая в течение нескольких лет сотрудничала с российским медиа-холдингом Russia Today. Пропагандистку признали виновной в государственной измене и нарушении санкций и назначили ей 6 лет заключения.

Об этом сообщает эстонский общественный вещатель ERR

Следствием было установлено, что Бурцева поддерживала контакты с Романом Ромачевым — офицером запаса ФСБ и руководителем частной разведывательной компании R-Techno, которая занимается информационно-психологическими операциями в пользу РФ. подрывом доверия к власти Эстонии и дестабилизацией общества.

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Кроме того, фигурантка писала тексты для интернет-ресурсов, которые находятся под санкциями ЕС и «обслуживают интересы российской пропаганды».

При вынесении приговора суд признал, что нарушение санкций продолжалось несколько лет и происходило умышленно. Хотя количество опубликованных материалов было относительно небольшим, сам факт сотрудничества со СМИ, связанными с Дмитрием Киселевым, был расценен как значительный.

Государственную измену Бурцева, по мнению суда, также совершила умышленно, однако влияние ее действий было ограниченным.

Приговор пока не вступил в законную силу. Светлана Бурцева имеет право подать апелляцию в течение 30 дней в Таллиннский окружной суд.

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Шесть лет лишения свободы — минимум по статье о госизмене в Эстонии. Срок исполнения наказания будет отсчитываться с момента задержания Бурцевой — 28 февраля 2024 года

Бурцевой 57 лет, она получила эстонское гражданство путем натурализации в 1994 году и была членом партии Koos, лидера которой Айво Петерсона судят по обвинению в госизмене.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова называла дело Бурцевой «политическим заказным».

Напомним, ранее в Белгородской области РИФ была ликвидирована российская пропагандистка Анна Прокофьева,которая работала на «Первом канале».

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