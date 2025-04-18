Российскую студентку отправили в колонию за цитату из стихотворения украинского поэта

В России заключили в тюрьму студентку за стихотворение Шевченко / © Reuters

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В пятницу, 18 апреля, суд в Санкт-Петербурге назначил почти три года лишения свободы 19-летней антивоенной активистке Дарье Козыревой, признав ее виновной в неоднократной дискредитации российских военных.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Студентка Санкт-Петербургского государственного университета была арестована в феврале 2024 года после того, как она прикрепила листок с несколькими строчками из стихотворения «Завет» Тараса Шевченко к его памятнику в этом российском городе.

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В августе прошлого года власти выдвинули Козыревой второе обвинение, ссылаясь на ее интервью «Север. Реалии» после исключения из университета.

На суде девушка не признала свою вину. Она напомнила, что поэт Тарас Шевченко жил задолго до появления Российской Федерации, поэтому его стихи никого не могут дискредитировать.

На листке, который она прикрепила к памятнику Шевченко, были слова «Похороните и вставайте / Оковы порвите / И вражеской злой кровью / Волю окропите».

«Я считаю, что армия дискредитировала себя после широкомасштабного вторжения, поэтому любые выступления против нее никого не дискредитируют», — цитирует ее слова в последнем слове «Медиазона».

Несмотря на это, суд назначил Козыревой два года и восемь месяцев колонии строгого режима и запретил публиковать любые материалы в интернете в течение двух с половиной лет.

Прокуратура требовала наказания в виде шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге суд вынес приговор 29-летнему украинцу Ивану Забавскому, обвиненному в шпионаже.