Российскую военную машину высмеяли за сходство с фургоном из комедии "Тупой и еще тупее" — фото

Юзеры уже ждут видео уничтожения автомобиля оккупантов ВСУ.
Российский фронтовой служебный автомобиль был высмеян в социальных сетях из-за того, что он выглядел как машина из известного комедийного фильма.
Об этом пишет Daily Star.
Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики в США, поделился изображением российской машины "буханки", настоящее название которой УАЗ-452, для борьбы с БПЛА на крыше.
Его маскировка повлекла за собой истерику, ведь вместо того, чтобы скрыть автомобиль, добавленные дополнения сделали его еще более заметным.
Машину сравнили с Ford Econoline из фильма 1994 года "Тупой и еще тупее".
Econoline в фильме выглядела как огромная собака на колесах после того, как персонаж Джеффа Дэниелса Гарри Данн потратил все свои сбережения на переоборудование служебного фургона в передвижной бизнес по уходу за собаками под названием Mutt Cutts, и был загримирован под овчарку.
После того, как Ли на это указали, он признался: "Я тоже об этом думал".
Также в комментариях писали:
- Эволюция российских автомобилей: от фургона Скуби-Ду до мобильного Чубакки
- Выглядит довольно легковоспламеняющимся
- Я с нетерпением жду будущего видео, где эту штуку сбивает дрон, и весь этот камуфляж вспыхивает, как сухая елка
Напомним, экс-полковник российской разведки сбежал в Нидерланды, чтобы свидетельствовать в суде против России. Он отслужил 25 лет сперва в российской армии, затем – в ППК "Вагнера".
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