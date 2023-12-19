Российскую военную машину высмеяли за сходство с фургоном из комедии "Тупой и еще тупее" — фото

Российский фронтовой служебный автомобиль был высмеян в социальных сетях из-за того, что он выглядел как машина из известного комедийного фильма.

Об этом пишет Daily Star.

Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики в США, поделился изображением российской машины "буханки", настоящее название которой УАЗ-452, для борьбы с БПЛА на крыше.

Его маскировка повлекла за собой истерику, ведь вместо того, чтобы скрыть автомобиль, добавленные дополнения сделали его еще более заметным.

Российская военная машина / Фото: Ugolok_Sitha/Telegram

Машину сравнили с Ford Econoline из фильма 1994 года "Тупой и еще тупее".

Econoline в фильме выглядела как огромная собака на колесах после того, как персонаж Джеффа Дэниелса Гарри Данн потратил все свои сбережения на переоборудование служебного фургона в передвижной бизнес по уходу за собаками под названием Mutt Cutts, и был загримирован под овчарку.

Российскую военную машину сравнили с фургоном из "Тупой и еще тупее" / Фото: Universal Pictures

После того, как Ли на это указали, он признался: "Я тоже об этом думал".

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Выглядит довольно легковоспламеняющимся

Я с нетерпением жду будущего видео, где эту штуку сбивает дрон, и весь этот камуфляж вспыхивает, как сухая елка

Напомним, экс-полковник российской разведки сбежал в Нидерланды, чтобы свидетельствовать в суде против России. Он отслужил 25 лет сперва в российской армии, затем – в ППК "Вагнера".

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