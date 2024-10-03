Россию атаковали беспилотники: аэропорты Казани и Нижнекамска остановили работу

Из-за остановки работы аэропортов задержаны рейсы на вылет и на прилет.

Утром четверга, 3 октября, беспилотники атаковали Россию. Аэропорты Казани и Нижнекамска остановили работу, ввели режим "Ковер".

Об этом пишут российские СМИ.

"Аэропорт Казани с 6:00 мск временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Самолеты, следующие в Казань из Омска, Хургады и Челябинска, перенаправлены в аэропорт Бегишево в Нижнекамск и Самару из-за временных ограничений" — сообщили в "Росавиации".

Там заявили, что причиной таких мер является "обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов".

В пресс-службе аэропорта Казани заявили, что прием и отправка воздушных судов не осуществляется по указанию органов управления воздушным движением.

По информации пабликов, из-за остановки работы аэропортов задержаны рейсы на вылет и на прилет. Некоторые рейсы на отправку задерживаются более чем на два часа.

Вслед за Казанью аэропорт Нижнекамска (возле Елабуги) также приостановил работу.

Напомним, в российской Перми загорелся химический завод.

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