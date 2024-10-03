Россию атаковали беспилотники: аэропорты Казани и Нижнекамска остановили работу

Из-за остановки работы аэропортов задержаны рейсы на вылет и на прилет.
Утром четверга, 3 октября, беспилотники атаковали Россию. Аэропорты Казани и Нижнекамска остановили работу, ввели режим "Ковер".
Об этом пишут российские СМИ.
"Аэропорт Казани с 6:00 мск временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Самолеты, следующие в Казань из Омска, Хургады и Челябинска, перенаправлены в аэропорт Бегишево в Нижнекамск и Самару из-за временных ограничений" — сообщили в "Росавиации".
Там заявили, что причиной таких мер является "обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов".
В пресс-службе аэропорта Казани заявили, что прием и отправка воздушных судов не осуществляется по указанию органов управления воздушным движением.
По информации пабликов, из-за остановки работы аэропортов задержаны рейсы на вылет и на прилет. Некоторые рейсы на отправку задерживаются более чем на два часа.
Вслед за Казанью аэропорт Нижнекамска (возле Елабуги) также приостановил работу.
Напомним, в российской Перми загорелся химический завод.