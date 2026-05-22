Россию атаковали дроны: под Ярославлем перекрыли трассу на Москву и остановили работу аэропорта

В российском Ярославле ночью прозвучала серия взрывов из-за атаки беспилотников, после чего власти перекрыли трассу М-8 в направлении Москвы и остановили работу аэропорта.

Елена Кузьмич
Взрывы в России

Взрывы в России / © ТСН.ua

В российском Ярославле ночью 22 мая раздалась серия взрывов на фоне атаки беспилотников. Из-за угрозы ударов власти перекрыли участок трассы М-8 в направлении Москвы и временно приостановили работу местного аэропорта.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы и губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По словам местных жителей, взрывы начались около 01:30. Очевидцы заявляют о по меньшей мере 15–20 мощных хлопках, ярких вспышках в небе и сиренах воздушной тревоги. Во дворах из-за взрывов срабатывала сигнализация автомобилей.

На фоне атаки российские власти перекрыли движение на трассе М-8 на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Ограничения действуют от перекрестка столичного проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Губернатор региона призвал жителей воздержаться от поездок по этому направлению. Также сообщается, что аэропорт Ярославля временно не принимает и не отправляет рейсы из-за угроз атак БпЛА.

В настоящее время российские власти не сообщали о последствиях ударов или возможных разрушениях.

Напомним, Силы обороны Украины эффективно уничтожают российскую нефтяную инфраструктуру, добравшись после портов и заводов в Туапсе, Перми и Рязани до объектов под Москвой . В частности, на нефтеперекачивающей станции «Солнечногорская» уничтожены четыре гигантских резервуара РВС-5000. Такая рекордная эффективность ударов, вызывающая масштабные пожары, обусловлена использованием новых мощных боевых частей на дронах FP-1.

Успешные удары дронов по Московскому региону показали, что у России больше нет полностью безопасных территорий, а Кремль не способен защитить даже собственную столицу с ее самой мощной системой ПВО. По словам политолога Александра Черненко, СБУ навязывает врагу невыгодную модель войны, заставляя растягивать противовоздушную оборону и истощать ресурсы. Помимо стратегического удара по имиджу РФ атаки на НПЗ и предприятия ВПК разрушают военную логистику, подрывают доходы российского бюджета и нарушают производство критически важной микроэлектроники для ракет и дронов.

