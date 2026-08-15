Россию атаковали ракеты: в Самаре взрывы на стратегических предприятиях (видео)

Последствия удара по Самаре

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В ночь на 15 августа в российской Самаре прозвучала серия взрывов во время ракетной атаки.

Об этом сообщает телеграмм-каналы со ссылкой на местных жителей.

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По имеющейся информации, в Самаре было атаковано предприятие «ЦСКБ-Прогресс», специализирующееся на производстве ракет-носителей среднего класса.

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Кроме того, под ударом могло оказаться предприятие «Авиакор». Оно занималось модернизацией русских бомбардировщиков.

Также основатель компании Fire Point Денис Штиллерман опубликовал в сети видео запуска ракеты Фламинго.

Ранее сообщалось, что беспилотники в ночь на 15 августа атакуют российскую авиабазу «Саваслейка» в Нижегородской области.

Мы ранее информировали, что в Новороссийске раздавались взрывы, активно работала российская противовоздушная оборона, а местные жители сообщали о дыме и сильном запахе гари.

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