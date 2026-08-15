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Россию атаковали ракеты: в Самаре взрывы на стратегических предприятиях (видео)
По предварительным данным, целью могло быть предприятие, занимающееся производством ракет-носителей.
В ночь на 15 августа в российской Самаре прозвучала серия взрывов во время ракетной атаки.
Об этом сообщает телеграмм-каналы со ссылкой на местных жителей.
По имеющейся информации, в Самаре было атаковано предприятие «ЦСКБ-Прогресс», специализирующееся на производстве ракет-носителей среднего класса.
Кроме того, под ударом могло оказаться предприятие «Авиакор». Оно занималось модернизацией русских бомбардировщиков.
Также основатель компании Fire Point Денис Штиллерман опубликовал в сети видео запуска ракеты Фламинго.
Ранее сообщалось, что беспилотники в ночь на 15 августа атакуют российскую авиабазу «Саваслейка» в Нижегородской области.
Мы ранее информировали, что в Новороссийске раздавались взрывы, активно работала российская противовоздушная оборона, а местные жители сообщали о дыме и сильном запахе гари.