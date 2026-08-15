ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
21
Время на прочтение
1 мин

Россию атаковали ракеты: в Самаре взрывы на стратегических предприятиях (видео)

По предварительным данным, целью могло быть предприятие, занимающееся производством ракет-носителей.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Последствия удара по Самаре

Последствия удара по Самаре

В ночь на 15 августа в российской Самаре прозвучала серия взрывов во время ракетной атаки.

Об этом сообщает телеграмм-каналы со ссылкой на местных жителей.

По имеющейся информации, в Самаре было атаковано предприятие «ЦСКБ-Прогресс», специализирующееся на производстве ракет-носителей среднего класса.

Кроме того, под ударом могло оказаться предприятие «Авиакор». Оно занималось модернизацией русских бомбардировщиков.

Также основатель компании Fire Point Денис Штиллерман опубликовал в сети видео запуска ракеты Фламинго.

Ранее сообщалось, что беспилотники в ночь на 15 августа атакуют российскую авиабазу «Саваслейка» в Нижегородской области.

Мы ранее информировали, что в Новороссийске раздавались взрывы, активно работала российская противовоздушная оборона, а местные жители сообщали о дыме и сильном запахе гари.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie