Россию атакует штамм "Дельта": за сутки в стране от коронавируса умерло рекордное количество людей

Россию атакует штамм "Дельта": за сутки в стране от коронавируса умерло рекордное количество людей

За последние 24 часа заразились 20 616 россиян.

В соседней России 29 июня сообщили, что зафиксировали абсолютный с начала пандемии рекорд смертей от коронавируса — там за сутки умерли 652 человека.

Об этом сообщает "РБК-Россия" со ссылкой на данные федерального штаба.

Отмечается, что рекорд смертности обновил Санкт-Петербург, где за сутки жертвами COVID-19 стали 119 человек. В Москве за последние сутки коронавирус унес жизни 121 человека, что на три человека меньше, чем днем ранее.

Предыдущий рекорд в РФ был зафиксирован 24 декабря прошлого года — тогда было объявлено о смерти от коронавируса 635 человек.

Всего на сегодняшний день в России уже выявлено 5 493 557 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 134 545 смертей, выздоровели 4 984 037 человек.

Стоит отметить, что такая ситуация с коронавирусом в соседней России возникла из-за попадания и распространения в стране "индийского" штамма коронавируса "Дельта", который является самым агрессивным и самым заразным.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "Дельта" уже распространился более чем в 90 странах. При этом все действующие вакцины эффективны против мутации.

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