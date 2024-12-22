Россию атакуют беспилотники: взрывы прогремели на Брянщине, в Ростове и в Казани

Русских сегодня ждала взрывная ночь.
Российские власти "отчитались" о том, что пять вражеских БПЛА самолетного типа якобы были обнаружены и "уничтожены силами ПВО" Министерства обороны РФ над Брянской областью.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", – говорится в сообщении российских чиновников.
В Ростове прогремели четыре сильных взрыва, после чего в воздухе поднялся густой дым. Местные власти пока не комментируют инцидент.
Также жители Казани всю ночь сообщают о взрывах, местные власти заявили, что саперы уничтожили не сработавший во время утренней атаки БПЛА боеприпас.
Напомним, утром 21 декабря беспилотники попали в несколько домов в российском Казани.
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