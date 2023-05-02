Россию, Беларусь и еще ряд стран не позвали на коронацию Чарльза III — Reuters

В Великобритании готовятся к коронации нового монарха короля Чарльза III, который сойдет на престол после смерти королевы Елизаветы II. На церемонию зовут представителей многих стран, но не всех.

Также читайте Важный день для Уильяма: стала известна роль принца Уэльского на коронации короля Чарльза III

Издание Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что на церемонии коронации Великобритания не желает видеть представителей России, Беларуси, Сирии, Мьянмы, Венесуэлы, Афганистана и Ирана.

При этом Лондон направил приглашение лидерам стран, с которыми установлены дипломатические отношения или входящие в британское содружество и заморские территории.

Также в Британии сделали вытащить для КНДР и Никарагуа, которые могут представлять высокопоставленные дипломаты, но не главы государств.

Напомним, ранее сообщалось, что масштабные меры безопасности увеличили стоимость коронации короля Чарльза III до 250 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, мы ранее информировали, что коронация Чарльза III будет традиционно проходить в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, службу проведет архиепископ Кентерберийский.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.