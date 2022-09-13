Россию, Беларусь и Мьянму не пригласили на похороны королевы Елизаветы II

Великобритания не пригласила представителей России, Беларуси и Мьянмы на государственные похороны королевы Елизаветы II, которые пройдут в следующий понедельник.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Британия вместе со своими западными союзниками пыталась изолировать Россию и ее союзницу Беларусь на мировой арене с помощью экономических санкций и других ответных мер на вторжение Москвы в Украину. Мьянма и ее военные, захватившие власть в 2021 году, также попали под британские санкции.

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Ожидается, что на похоронах королевы Елизаветы в Лондоне будут присутствовать около 500 иностранных высокопоставленных лиц, приглашение направлено главам большинства стран, с которыми Британия поддерживает дипломатические отношения.

Многие мировые лидеры от президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден до премьер-министров Канады, Австралии и Новой Зеландии подтвердили участие в мероприятии, которое, вероятно, станет одним из крупнейших дипломатических собраний Британии за последние годы.

Напомним, королева Елизавета II ушла из жизни с королевским достоинством. Она завершила все свои дела и мирно покинула этот мир в своей постели, в замке Балморал, 8 сентября.

Владимир Зеленский почтил память королевы Елизаветы

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