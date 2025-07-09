Россию массированно атаковали дроны: в Москве снова закрывали аэропорт (видео)

Атаки по России / © ТСН.ua

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Ряд регионов России в ночь на 9 июля атаковали беспилотники. В частности, досталось Московской области, из-за чего приостанавливал работу аэропорт «Шереметьево».

Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин, Минобороны России и телеграм-каналы.

Ночью дроны посетили ряд российских регионов. Так, жители Зеленограда Московской области слышали громкие взрывы.

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Мэр Москвы утверждает, что средства противовоздушной обороны якобы сбили два беспилотника, которые летели на российскую столицу.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Собянин.

В московском аэропорту «Шереметьево» был введен режим «Ковер». Действовали ограничения для вылета и приема самолетов. Жители сел в нескольких десятках километров от аэропорта публиковали видео пролета БпЛА.

Российские паблики информировали об атаках и на другие регионы РФ, однако детали пока неизвестны. Очевидцы сняли на видео моменты полетов дронов и взрывы со вспышками.

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Дата публикации 10:46, 09.07.25 Количество просмотров 10 Атаку дронами на Россию 9 июля сняли на видео

В свою очередь, Минобороны России утверждает о якобы сбитии 86 беспилотников, в частности, в Подмосковье, в Курской, Брянской, Белгородской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Воронежской и Орловской областях.

К слову, в ночь на 7 июля Силы обороны Украины поразили в Московской области АО «Краснозаводской химический завод». Там изготавливают пиротехнические средства и боеприпасы, в частности части для дронов «Шахед».

Кроме того, источники ТСН.ua в украинской разведке сообщили, что дальнобойные дроны ГУР Минобороны поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.