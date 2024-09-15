Россию массово атакуют украинские дроны: что известно о последствиях

В Сети публиковали последствия атак – в Смоленькой области произошел пожар.
В ночь на 15 сентября украинские беспилотники атаковали семь областей России. В Минобороны страны-агрессорки заявили обо всех сбитых дронах.
Об этом говорится в утреннем отчете оборонного ведомства.
"Очередными средствами ПВО уничтожены двадцать девять украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых: пятнадцать сбито над территорией Брянской области; пять — над Курской областью; четыре — над Смоленской областью; два — над Орловской областью и по одному — над территориями Белгородской, Калужской и Ростовской областей", — говорится в заявлении.
В Сети публиковали последствия атак – в Смоленькой области произошел пожар. Губернатор региона Василий Анохин, комментируя кадры налета БПЛА, заявил о двух сбитых дронах.
"Сегодня над Рославльским и Смоленским районами сработали силы ПВО для отражения атаки двух украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет", — написал он на странице в телеграмм-канале.
Напомним, на Курщине гражданские массово сдают "кадыровцев" ВСУ.
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