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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Россию накрыли взрывы от Энгельса до Сочи: прилетело по ключевым целям (видео)

Ночью ряд российских городов находились под дроновой атакой — гремели взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В РФ было неспокойно

В России было неспокойно / © Associated Press

В ночь на 2 октября российские города Волгоград и Самара подверглись атаке беспилотников, в результате чего на стратегических промышленных объектах вспыхнули пожары.

Об этом сообщили в Телеграм.

Взрывы в Волгограде, Энгельсе и Самарской области

Самара. Приблизительно в 05:20 утра объявлена «ракетная опасность», после чего раздался взрыв и возник пожар. Предварительно поражен НПС «Самара-1» — нефтеперекачивающая станция, входящая в состав акционерного общества АО «Транснефть — Приволга» в Самарской области.

Волгоград. Город находился под атакой с 01:10 до 03:41. Имеются поражения в промышленной зоне. Предварительное поражение в районе НПЗ и ОАО «Каустик». Официальный Волгоград подтверждает поражение и отмечает «падение обломков» в жилой дом по ул. Удмуртской в результате работы российской ПВО. Последствия удара в промышленной зоне требуют дополнительного уточнения

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о «массированной атаке БпЛА на промышленную инфраструктуру Волгоградской области».

Энгельс. Город находился под атакой с 02:40 до 04:26. В городе раздалось несколько взрывов, информация о последствиях нуждается в уточнении.

Напомним, в Московской области 1 октября произошли, по меньшей мере, три взрыва на Краснозаводском химическом заводе. В результате полностью рухнул один из цехов и, по предварительным данным, погибли 7 работников.

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