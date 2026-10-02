- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 907
- Время на прочтение
- 1 мин
Россию накрыли взрывы от Энгельса до Сочи: прилетело по ключевым целям (видео)
Ночью ряд российских городов находились под дроновой атакой — гремели взрывы.
В ночь на 2 октября российские города Волгоград и Самара подверглись атаке беспилотников, в результате чего на стратегических промышленных объектах вспыхнули пожары.
Об этом сообщили в Телеграм.
Взрывы в Волгограде, Энгельсе и Самарской области
Самара. Приблизительно в 05:20 утра объявлена «ракетная опасность», после чего раздался взрыв и возник пожар. Предварительно поражен НПС «Самара-1» — нефтеперекачивающая станция, входящая в состав акционерного общества АО «Транснефть — Приволга» в Самарской области.
Волгоград. Город находился под атакой с 01:10 до 03:41. Имеются поражения в промышленной зоне. Предварительное поражение в районе НПЗ и ОАО «Каустик». Официальный Волгоград подтверждает поражение и отмечает «падение обломков» в жилой дом по ул. Удмуртской в результате работы российской ПВО. Последствия удара в промышленной зоне требуют дополнительного уточнения
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о «массированной атаке БпЛА на промышленную инфраструктуру Волгоградской области».
Энгельс. Город находился под атакой с 02:40 до 04:26. В городе раздалось несколько взрывов, информация о последствиях нуждается в уточнении.
Напомним, в Московской области 1 октября произошли, по меньшей мере, три взрыва на Краснозаводском химическом заводе. В результате полностью рухнул один из цехов и, по предварительным данным, погибли 7 работников.