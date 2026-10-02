Россию накрыли взрывы от Энгельса до Сочи: прилетело по ключевым целям (видео)

В России было неспокойно / © Associated Press

Реклама

В ночь на 2 октября российские города Волгоград и Самара подверглись атаке беспилотников, в результате чего на стратегических промышленных объектах вспыхнули пожары.

Об этом сообщили в Телеграм.

Реклама

Взрывы в Волгограде, Энгельсе и Самарской области

Самара. Приблизительно в 05:20 утра объявлена «ракетная опасность», после чего раздался взрыв и возник пожар. Предварительно поражен НПС «Самара-1» — нефтеперекачивающая станция, входящая в состав акционерного общества АО «Транснефть — Приволга» в Самарской области.



Волгоград. Город находился под атакой с 01:10 до 03:41. Имеются поражения в промышленной зоне. Предварительное поражение в районе НПЗ и ОАО «Каустик». Официальный Волгоград подтверждает поражение и отмечает «падение обломков» в жилой дом по ул. Удмуртской в результате работы российской ПВО. Последствия удара в промышленной зоне требуют дополнительного уточнения

Реклама

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о «массированной атаке БпЛА на промышленную инфраструктуру Волгоградской области».

Энгельс. Город находился под атакой с 02:40 до 04:26. В городе раздалось несколько взрывов, информация о последствиях нуждается в уточнении.

Напомним, в Московской области 1 октября произошли, по меньшей мере, три взрыва на Краснозаводском химическом заводе. В результате полностью рухнул один из цехов и, по предварительным данным, погибли 7 работников.

Дата публикации 07:36, 02.10.26 Количество просмотров 8 Дроны посетили Волгоград – звучали взрывы (видео)

Новости партнеров