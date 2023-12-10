"Россию необходимо остановить в Украине, чтобы не втягивать Соединенные Штаты в более широкий конфликт" — Блинкен

По словам Блинкена, Россия, Иран и Китай "будут счастливы", если запрос на помощь для Украины и Израиля не будет поддержан Конгрессом.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россию необходимо остановить в Украине, чтобы она не совершила атаку на страны НАТО и не втянула Соединенные Штаты в более широкий конфликт.

Об этом в программе CNN State of the Union.

Блинкен также выразил мнение, что Россия, Иран и Китай "будут счастливы", если запрос на помощь для Украины и Израиля не будет поддержан Конгрессом.

"Они достигли значительного прогресса за последний год, отразили российскую агрессию, вернув более половины территории, захваченной Россией с февраля 2022 года", — подчеркнул госсекретарь.

Блинкен заявил, что неспособности Конгресса одобрить до конца 2023 года запрос на помощь Украине и Израилю обрадуются только в Москве, Тегеране и Пекине.

"Единственные люди, которые были бы счастливы, если бы запрос на дополнительный бюджет не был проголосован и не утвержден Конгрессом, сидят в Москве, Тегеране и Пекине", – сказал он.

Напомним, США благодаря помощи Украине увеличила свою экономику. Об этом ранее заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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