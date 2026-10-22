Россию ночью атаковали дроны и, вероятно, ракеты: взрывы достались Московской области (видео(

Взрывы в России / © ТСН.ua

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В ночь на 22 октября на территории России прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщали об атаках беспилотников сразу в нескольких регионах, в том числе в Московской области. Также появилась информация о возможном применении ракет.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ и российские информационные ресурсы.

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По сообщениям из российских соцсетей, взрывы раздавались в Туле, Липецке, Курской и Белгородской областях.

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В Липецке после серии взрывов местные жители сообщили о пожаре в многоэтажном жилом доме. Обстоятельства возникновения огня и информация о возможных пострадавших уточняются.

Дроны добрались до Москвы и области

Особое внимание привлекли сообщения о взрывах в Московской области.

По информации Exilenova+, в районе Серпухова могли зафиксировать пролет ракет. В то же время, независимого подтверждения применения именно ракет пока нет.

Кроме того, сообщалось о появлении беспилотников в воздушном пространстве Московской области.

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На севере Москвы здешние жители слышали мощный взрыв.

Мэр российской столицы заявил, что силы противовоздушной обороны якобы уничтожили 90 беспилотников, направлявшихся в направлении Москвы.

Эти данные российской стороны нуждаются в независимом подтверждении.

Угроза атаки в Санкт-Петербурге

На фоне ночных ударов в Санкт-Петербурге также объявлялась угроза атаки беспилотников.

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Сообщения об опасности поступали и из других российских регионов.

В то же время нет достоверной информации о всех целых атаках и масштабах возможных повреждений.

Официального подтверждения результатов ночных ударов от украинского военного командования пока нет.

Напомним, что ранее дроны попали в дата-центр "ВКонтакте" под Петербургом: в соцсети начались масштабные сбои

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