Россию отправили по "хорошо известному адресу": экс-министр о резонансном решении ЕС

Евросоюз решил напомнить России, что она является страной-террористом, и что россияне должны "сидеть дома и хлебать щи".

Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, комментируя решение ЕС о введении визовых ограничений с Россией на Youtube-канале ТСН.

По его словам, для РФ "это означает политическую оплеуху — громкую и вкусную".

Как отметил экс-министр, для россиян тема международных поездок "не является действительно актуальной", поскольку 80% российского населения не имеет загранпаспортов. Из имеющих паспорт не все могут финансово позволить себе такие поездки, потому что количество людей "условного среднего класса" резко сократилось.

"Поэтому сказать, что это коснется большого количества российского населения было бы неправильно. Но это показывает россиянам на место, куда их отправили — соответствующий адрес, хорошо всем известный. Сказали, что поскольку вы дикие, поскольку у вас страна-агрессор, страна-террорист, то нам с вами не пить кофе рядом в Брюсселе, Париже или Риме. Поэтому сидите у себя дома и хлебайте щи лаптями", — подчеркнул Огрызко.

Как добавил экс-глава МИД, это решение Евросоюза – политический сигнал, посланный России.

Напомним, уже 9 стран Евросоюза прекратили оформлять туристические визы для граждан России, бомбящей Украину и убивающей мирных людей. Больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз страны Балтии, а также Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

9 сентября Совет ЕС принял решение, полностью приостанавливающее действие Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Теперь к гражданам России будут применяться общие правила Визового кодекса.

Кроме того, четыре страны ЕС, а именно Эстония, Литва, Латвия и Польша с 19 сентября закроют въезд для граждан России с шенгенскими визами.

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