Россию посетила новая "бавовна": что горело в Краснодарском крае

Оккупанты традиционно говорят, что сбили все дроны.

Ночью беспилотники атаковали Краснодарский край России.

Об этом сообщили в Минэнерго Украины.

Предварительно удары были нанесены по НПЗ "Славянск-ЭКО", битумному заводу, Ильскому НПЗ и ряду других объектов. После атаки на некоторых объектах возник пожар.

"Из открытых источников стало известно, что военный аэродром в станице Кущевска Краснодарского края также загорелся после атаки БПЛА", — говорится в сообщении.

Напомним, губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что российские силы ПВО якобы смогли "подавить" все БПЛА в Славянском, Северском и Кущевском районах Краснодарского края. Он отметил, что пострадавших и серьезных разрушений якобы нет.

"Оперативные службы ликвидируют возгорание в результате падения БПЛА", — написал он.

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