Россию посетили "добрые" дроны: взрывы разорвали две области, над ключевым НПЗ пылает (фото, видео)

Пожар на НПЗ в Кстово после атаки дронов 20 мая

Реклама

Дополнено новыми материалами

Украинские дроны 20 мая атаковали НПЗ в Кстово Нижегородской области России и химический завод «Невинномысский Азот» в Ставропольском крае. Возникли пожары.

Об этом сообщили телеграм-каналы и волонтер, советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

В соцсетях появилась информация о результативном ударе Сил обороны Украины по предприятию «Невинномысский Азот». По предварительной информации, на территории завода вспыхнул пожар.

Реклама

На видео из телеграм-каналов видно, что российская ПВО вела хаотичный огонь над промышленной зоной химзавода.

Также об атаке заявили в городе Кстово, где, по словам очевидцев, под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод. Жители жалуются на сильный запах гари и утверждают, что один из дронов был размером с «кукурузник».

«Сейчас украинские дроны атакуют НПЗ в Кстово Нижегородской области. Он является одним из крупнейших производителей автомобильного бензина и авиационного керосина в РФ, который обеспечивает горючим российскую армию. Атака продолжается», — написал в Сети Стерненко.

Кроме того, он подтвердил поражение предприятия «Невинномысский Азот». Завод является одним из крупнейших химических комбинатов России и производит аммиак, метанол и технические кислоты, которые используются в производстве взрывчатых веществ.

Реклама

Атака на НПЗ в Кстово (5 фото)

Дата публикации 08:25, 20.05.26 Количество просмотров 3 Дроны атаковали НПЗ и завод «Невинномысский Азот» в России

Напомним, 18 и 19 мая Силы обороны Украины успешно поразили два важных объекта топливно-энергетического комплекса России. Под удар попал один из крупнейших российских НПЗ — «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово, где после взрыва вспыхнул пожар. Также украинские защитники поразили нефтеперекачивающую станцию «Ярославль-3» вблизи поселка Семибратово Ярославской области.

Новости партнеров