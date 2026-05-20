- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 180
- Время на прочтение
- 2 мин
Россию посетили "добрые" дроны: взрывы разорвали две области, над ключевым НПЗ пылает (фото, видео)
Украинские БпЛА атаковали два крупных промышленных объекта в России, которые обеспечивают вражескую армию.
Украинские дроны 20 мая атаковали НПЗ в Кстово Нижегородской области России и химический завод «Невинномысский Азот» в Ставропольском крае. Возникли пожары.
Об этом сообщили телеграм-каналы и волонтер, советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.
В соцсетях появилась информация о результативном ударе Сил обороны Украины по предприятию «Невинномысский Азот». По предварительной информации, на территории завода вспыхнул пожар.
На видео из телеграм-каналов видно, что российская ПВО вела хаотичный огонь над промышленной зоной химзавода.
Также об атаке заявили в городе Кстово, где, по словам очевидцев, под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод. Жители жалуются на сильный запах гари и утверждают, что один из дронов был размером с «кукурузник».
«Сейчас украинские дроны атакуют НПЗ в Кстово Нижегородской области. Он является одним из крупнейших производителей автомобильного бензина и авиационного керосина в РФ, который обеспечивает горючим российскую армию. Атака продолжается», — написал в Сети Стерненко.
Кроме того, он подтвердил поражение предприятия «Невинномысский Азот». Завод является одним из крупнейших химических комбинатов России и производит аммиак, метанол и технические кислоты, которые используются в производстве взрывчатых веществ.
Атака на НПЗ в Кстово (5 фото)
Напомним, 18 и 19 мая Силы обороны Украины успешно поразили два важных объекта топливно-энергетического комплекса России. Под удар попал один из крупнейших российских НПЗ — «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово, где после взрыва вспыхнул пожар. Также украинские защитники поразили нефтеперекачивающую станцию «Ярославль-3» вблизи поселка Семибратово Ярославской области.