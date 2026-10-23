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Дата публикации
Категория
Мир
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Россию разорвали мощные взрывы: пылают химгигант "Азот" и дата-центр налоговой (фото, видео)

Пока Москву трясло от массированного налета 155 беспилотников, настоящий погром произошел в глубине РФ.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Пожар после атаки на дата-центр налоговой службы в России

Пожар после атаки на дата-центр налоговой службы в России / © скриншот с видео

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В России 23 октября были зафиксированы удары по стратегическим объектам в Нижегородской области и Пермском крае, под Москвой работала ПВО. Под прицелом оказались ключевой дата-центр налоговой службы и один из самых крупных химических заводов РФ.

Об этом сообщили телеграм-каналы.

Под удар попал дата-центр налоговой службы России в городе Городец Нижегородской области. Очевидцы запечатлели на видео моменты атаки, а также работу противовоздушной обороны.

Заметим, что этот объект является одним из двух ключевых дата-центров налоговой службы РФ. Там хранятся и обрабатываются данные государственных реестров и основные налоговые базы.

Из-за атаки последствия могут сказаться на работе ряда государственных цифровых систем страны-агрессора.

Кроме того, под удар попал крупный химический производственный комплекс «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Березники Пермского края России. Комплекс расположен на территории около 140 га, в его состав входит около 90 производственных корпусов.

Атака на химический комплекс «Азот» в Пермском крае РФ

Атака на химический комплекс «Азот» в Пермском крае РФ

Атака на химический комплекс «Азот» в Пермском крае РФ

Атака на химический комплекс «Азот» в Пермском крае РФ

Атака на химический комплекс «Азот» в Пермском крае РФ

Атака на химический комплекс «Азот» в Пермском крае РФ

Атака на химический комплекс «Азот» в Пермском крае РФ

Атака на химический комплекс «Азот» в Пермском крае РФ

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за ночь в направлении Московского региона летело 155 дронов. По его словам, большинство беспилотников российская ПВО якобы уничтожила на дальних рубежах. Еще пять БпЛА, как утверждается, нейтрализовали на подлете к российской столице.

Напомним, в ночь на 22 октября под Москвой в Серпухове атаковали 75-й арсенал — единственную известную базу хранения и ремонтное предприятие РФ, где восстанавливают зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1», «Бук-М2» и С-300В. По данным мониторинговых ресурсов, Силы обороны Украины могли нанести удар ракетами или реактивными БпЛА. Местные жители слышали взрывы.

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