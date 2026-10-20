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Россию разорвали взрывы: под атакой бензиноперекачивающая станция, обеспечивающая сразу несколько регионов (видео)
В Тамбовской области РФ беспилотники атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию «Никольская».
В ночь на 20 октября в Тамбовской области РФ прогремело несколько мощных взрывов. Беспилотники нанесли удар по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛВДС) «Никольская» в районе города Мичуринск.
Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные жители.
В результате попадания БПЛА на объекте вспыхнул масштабный пожар.
По словам очевидцев, на территории станции горит резервуар с дизельным топливом.
Станция «Никольская» является критически важным узлом топливной инфраструктуры агрессора, поскольку она отвечает за транспортировку и обеспечение топлива сразу нескольких областей России.
Президент Зеленский отметил, что Украина возобновляет удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), поскольку Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру в то время, когда Киев три дня удерживался от подобных ударов.
В ответ Кремль снова обвиняет Украину в якобы нежелании мира и даже срыве «энергетического перемирия».