В РФ была взрывная ночь

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В ночь на четверг, 26 ноября, беспилотники атаковали Невинномысскую ГРЭС в Ставропольском крае.

Об этом сообщает Exilenova+.

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По информации OSINT-аналитиков издания, дроны попали в парогазовую установку Невинномысской ГРЭС — отдельный энергоблок мощностью 410 МВт.

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Местные жители сообщали о более чем 30 взрывах и активной работе ПВО.

Невинномысская ДРЭС — крупная газовая тепловая электростанция федерального значения, расположенная в городе Невинномыск Ставропольского края, являющаяся ключевым объектом энергетической инфраструктуры Северного Кавказа.

Кроме того, 26 ноября 2026 года в Туймазинском районе Башкортостана (РФ) зафиксирована атака на нефтетранспортную инфраструктуру — предварительно поражена линейная производственно-диспетчерская станция (ЛВДС) «Субханкулово» АО «Транснефть-Урал». Информация о последствиях уточняется.

В России было неспокойно

Дата публикации 07:41, 26.11.26 Количество просмотров 15 Россию разорвали взрывы – дроны атаковали электростанцию

Напомним, в российском Калининграде неожиданно включились сирены воздушной тревоги, а в соседнем Балтийске раздался взрыв. Через системы оповещения местных жителей призвали покинуть улицы и перейти к укрытиям или безопасным местам.

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