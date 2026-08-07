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В Екатеринбурге объявили эвакуацию из-за атаки "добрых" дронов, горит состав Wildberries – видео (обновлено)
Беспилотники атаковали логистический комплекс Wildberries в российском Екатеринбурге, в результате чего возник пожар.
Сегодня, 7 августа, в России утро началось не с кофе — местные жители слышали звуки взрывов.
Telegram-каналы сообщают, что под ударом оказались склады Wildberries в Екатеринбурге, почти в 2000 км от линии фронта.
В Wildberries подтвердили атаку на свой логистический объект. В компании заявили, что в результате удара возник пожар, однако персонал заблаговременно эвакуировали — 800 человек. Также временно приостановлена приемка новых поставок, перенаправленных в другие логистические центры.
Напомним, во Владимирской области России в ночь на 3 августа дроны атаковали один из крупнейших логистических хабов маркетплейса Wildberries.
5 августа Тульская область России оказалась под атакой. В Сети распространяли информацию о взрывах и возможном поражении объекта. Впоследствии из обнародованных кадров стало ясно, что загорелся логистический хаб Wildberries в населенном пункте Алексино Тульской области.