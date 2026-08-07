ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1548
Время на прочтение
1 мин

В Екатеринбурге объявили эвакуацию из-за атаки "добрых" дронов, горит состав Wildberries – видео (обновлено)

Беспилотники атаковали логистический комплекс Wildberries в российском Екатеринбурге, в результате чего возник пожар.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
РФ с утра разорвали взрывы

РФ рано разорвали взрывы / © Associated Press

Сегодня, 7 августа, в России утро началось не с кофе — местные жители слышали звуки взрывов.

Telegram-каналы сообщают, что под ударом оказались склады Wildberries в Екатеринбурге, почти в 2000 км от линии фронта.

В Wildberries подтвердили атаку на свой логистический объект. В компании заявили, что в результате удара возник пожар, однако персонал заблаговременно эвакуировали — 800 человек. Также временно приостановлена приемка новых поставок, перенаправленных в другие логистические центры.

Напомним, во Владимирской области России в ночь на 3 августа дроны атаковали один из крупнейших логистических хабов маркетплейса Wildberries.

5 августа Тульская область России оказалась под атакой. В Сети распространяли информацию о взрывах и возможном поражении объекта. Впоследствии из обнародованных кадров стало ясно, что загорелся логистический хаб Wildberries в населенном пункте Алексино Тульской области.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie