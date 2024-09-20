Россию всколыхнули сразу три землетрясения: в домах обрушилась штукатурка (фото, видео)

Местные сообщают, что землетрясение сопровождалось грохотом.
В ночь на 20 сентября в Кемеровской области России произошли сразу три землетрясения. Жители почувствовали толчки, в домах потрескалась штукатурка и обрушилась плитка.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Первые подземные толчки в Кемеровской области начались в полночь 20 сентября. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 4,6. А интенсивность в эпицентре достигала 5,8.
В результате землетрясения огромная воронка в Старом Шерегеше стала еще больше и глубже.
Местные жители пишут в соцсетях, что почувствовали несколько толчков. Кое-кто сообщает, что землетрясение сопровождалось грохотом.
В домах, попавших в зону катаклизма, потрескалась штукатурка, обрушилась плитка. В Доме культуры Шерегеша пострадала потолочная лепнина.
В радиусе 50 км от эпицентра работают бригады спасателей. Они обследуют территории и жилищный сектор на счет разрушений.
К слову, взрывы на арсенале в Тверской области РФ, гремевшие накануне в результате атаки по складам, были такой силы, что в регионе зафиксировали замлетрясение.
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