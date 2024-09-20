Россию всколыхнули сразу три землетрясения: в домах обрушилась штукатурка (фото, видео)

В ночь на 20 сентября в Кемеровской области России произошли сразу три землетрясения. Жители почувствовали толчки, в домах потрескалась штукатурка и обрушилась плитка.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Первые подземные толчки в Кемеровской области начались в полночь 20 сентября. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 4,6. А интенсивность в эпицентре достигала 5,8.

В результате землетрясения огромная воронка в Старом Шерегеше стала еще больше и глубже.

Местные жители пишут в соцсетях, что почувствовали несколько толчков. Кое-кто сообщает, что землетрясение сопровождалось грохотом.

В домах, попавших в зону катаклизма, потрескалась штукатурка, обрушилась плитка. В Доме культуры Шерегеша пострадала потолочная лепнина.

В радиусе 50 км от эпицентра работают бригады спасателей. Они обследуют территории и жилищный сектор на счет разрушений.

После землетрясения воронка в Старом Шерегеше стала еще больше.

После землетрясения воронка в Старом Шерегеше стала еще больше.

В Кемеровской области РФ произошли сразу три землетрясения

К слову, взрывы на арсенале в Тверской области РФ, гремевшие накануне в результате атаки по складам, были такой силы, что в регионе зафиксировали замлетрясение.

Читайте также: